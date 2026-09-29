Contro la fragilità socio-ambientale, torna il Giro d’Italia

La salvaguardia di salute, eco-sostenibilità e sicurezza coinvolge UNI, Ente Italiano di Normazione e IATT, i quali – consolidando il proprio impegno nella costruzione di un sistema regolatorio affidabile, in grado di sostenere la modernizzazione delle reti dei servizi – presenteranno ufficialmente a Piacenza le prime tre norme tecniche sulle tecnologie trenchless, UNI 11990, per la realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale. L’apertura dei cantieri in ambito urbano con opere di scavo “a cielo aperto” su manti stradali e su marciapiedi, è fortemente impattante sulla qualità della vita delle persone, sulle attività commerciali, sull’aumento del traffico viario e sulla sicurezza dei lavoratori e di chi transita nelle vicinanze dei cantieri. Studi condotti dall’Università “La Sapienza” di Roma e da INAIL attestano quanto le tecnologie trenchless siano in grado di ridurre l’impatto delle lavorazioni sul traffico veicolare (-74% rispetto ai lavori con scavo tradizionale), sui costi di realizzazione (-29%), nonché sui consumi energetici (-56%) e di ridurre fino al 70% gli incidenti in cantiere. Per rendere più sicuri e sostenibili i lavori di posa dei sottoservizi (idrico, telecomunicazioni, gas ed energia), è, pertanto, strategico ricorrere alle tecnologie trenchless, classificate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come “a basso impatto sull’ambiente” per evidenziarne i benefici. Grazie al corpus di norme che saranno illustrate, l’Italia si dota di un quadro tecnico ufficiale, chiaro e condiviso, fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture dei sottoservizi e la corretta progettazione degli interventi, aumentando la qualità e l’affidabilità delle opere e semplificando i rapporti tra operatori, stazioni appaltanti e pubbliche amministrazioni. Il tour contro la fragilità socio ambientale farà ora tappa in Emilia Romagna, dopo aver toccato le città di Fano, Milano e Napoli. L’appuntamento a Piacenza è previsto per il prossimo 7 ottobre, a partire dalle ore 9:00, presso la PIACENZA EXPO – Località Le Mose, Via Tirotti 11 nell’ambito di GEOFLUID (Sala Padiglione 3) All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Andrea Mora, Rappresentante UNI, Filippo Cappotto, Presidente Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi e Paola Finocchi, Segretario Generale IATT.

Redazione Digital