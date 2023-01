Contro abusi e pedofilia, dimissioni di papa Ratzinger esempio di onestà intellettuale

di Roberto Passeri*

Papa Ratzinger ha dimostrato grande onestà intellettuale: ha capito che non poteva più svolgere un’azione socio-politica per lo Stato Vaticano, a causa anche degli scandali, presenti nella organizzazione ecclesiastica: pedofilia, abusi di vario tipo, “la sporcizia nella chiesa” come egli stesso ebbe a denunciare etc… e si è ritirato in buon ordine. Questo pontefice ha espletato un buon servizio dal punto di vista religioso-spirituale, dimostrando di essere pure un raffinato teologo, ma non poteva svolgere la funzione di capo di stato, non avendone la forza, il supporto e le capacità. Forse sarebbe il momento di separare gli incarichi: il capo religioso diverso da quello politico. Basterebbe pensare agli interessi economici e politici del Vaticano per assegnare compiti diversi a 2 personalità distinte. Se guardiamo indietro ricordiamo che solo tre papi, negli ultimi 100 anni, si sono resi importanti dal punto di vista socio-politico: Pio XI durante il fascismo e il nazismo, Pio XII anche durante il nazismo, fascismo e anni post-bellici e Giovanni Paolo II per il ruolo determinante, esercitato nella caduta del comunismo, a partire dalla sua Polonia. Da notare, però, che questo Papa ha continuato ad esercitare la sua carica anche se negli ultimi anni del pontificato, colpito da grave malattia, non era in grado di essere lucido e razionale. E questo, per me, è un limite della figura del Santo Padre, capo di uno stato, pur avendo svolto una presenza di grande sofferenza umana, che ha commosso il mondo. Il Vaticano avrebbe bisogno di grandi esperti economici e finanziari, anche ricorrendo ad importanti figure esterne; avere un presidente e ministri, giusto quelli necessari per uno stato come quello pontificio, lasciando al Papa il compito di curare e organizzare il suo mondo religioso, in Italia e nel mondo.

*Già dirigente scolastico