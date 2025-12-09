Contributo 500 euro giovani disoccupati, pochi giorni per le istanze

“Al via le domande per il contributo di 500 euro mensili per i giovani disoccupati under 35 che avviano un’attività nei settori delle nuove tecnologie e della transizione digitale ed ecologica – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine consulenti del lavoro Frosinone – L’Inps ha infatti pubblicato il 28 novembre scorso la circolare n. 148/2025 relativa all’incentivo previsto dall’articolo 21 (comma 3) del Decreto Coesione, specificando requisiti, modalità e termini per la presentazione delle richieste. E con il messaggio n. 3633 dell’1 dicembre ha comunicato l’apertura del servizio di presentazione delle istanze. Nello specifico, le domande possono essere trasmesse online o tramite Contact Center Inps e inviate entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale oppure “entro 30 giorni dalla dati di pubblicazione del decreto attuativo, se successivo”. In fase di prima applicazione della norma – si legge nel messaggio – se l’avvio dell’attività è avvenuto prima del 28 novembre (data di pubblicazione della circolare) il termine dei 30 giorni decorre da quest’ultima data. Si prevede, inoltre, la possibilità di richiedere il riesame di una domanda di contributo scartata, sempre tramite il portale Inps. L’Istituto ricorda che il beneficio consiste in un contributo esentasse di 500 euro mensili per un massimo di tre annualità, e comunque fino al 31 dicembre 2028, corrisposto annualmente in forma anticipata per “per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie”. La soddisfazione delle domande ricevute, che sono comunque sottoposte alla verifica dei requisiti, dipenderà infatti dalla capienza economica e l’Inps sottolinea che è previsto non solo un plafond complessivo ma anche una suddivisione per aree: dei 63 milioni totali, il 63,58% andrà alle regioni meno sviluppate, il 30,95% alle più sviluppate e il 5,47% a quelle in transizione. La circolare elenca poi nel dettaglio le attività ammesse al contributo, per settore merceologico, ricordando che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO”.

Redazione Digital