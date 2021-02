“Sicuramente Conte non avrà più la grande visibilità che ha un capo del governo e quindi dovrà decidere se mettersi alla guida dei Cinque Stelle o se fare un suo Movimento alla Macron”, ha spiegato il filosofo Massimo Cacciari.

Il destino di Conte è legato a quello dell’ex presidente della Bce. Per il filosofo se Draghi dura allora Conte non avrà futuro in politica: “E sarà un destino meritato. Uno che viene dal niente può anche finire nel niente”.

L’ex sindaco di Venezia riserva parole dure anche a Rocco Casalino, “Non so neanche chi sia” e a Luigi Di Maio, “Esattamente come il nome di prima. Sono nientità che una crisi di sistema ha portato al governo”.

Redazione Digital