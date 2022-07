Consulta provinciale, auguri al nuovo presidente Campoli e vicepresidente Mancini

“Auguri di buon lavoro ad Eleonora Campoli di Paliano e Angela Mancini di Isola del Liri, nominate rispettivamente presidente e vice della Consulta provinciale. Ruoli strategici, in un organismo che unisce le donne impegnate in politica e nelle istituzioni per progetti comuni incentrati sulla valorizzazione del territorio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Conosco le loro professionalità e la loro determinazione, sono convinta che sapranno svolgere al meglio questa funzione. Sarò, ovviamente, a disposizione per un contributo nelle preziose attività che saranno svolte a difesa del ruolo delle donne e per lo sviluppo della nostra provincia”.

Redazione Digital