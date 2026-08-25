Consulenti del lavoro, professione in crescita aumentano le donne

“Il Sole 24 Ore racconta l’evoluzione della professione dei Consulenti del Lavoro nell’ultimo decennio: più donne iscritte, una forte crescita delle STP e dell’aggregazione tra professionisti, soprattutto giovani, nuove funzioni e competenze e un incremento dei redditi certificato dal nostro Ente di previdenza – ha affermato Carlo Martufi, presidente Ordine consulenti del lavoro di Frosinone – Ma il dato più significativo è un altro: in questi anni è cresciuta in maniera ancora più forte la centralità dei Consulenti del Lavoro nel sistema economico, nel mondo delle imprese e nella società italiana. Un percorso che racconta una professione sempre più moderna, strutturata e protagonista delle trasformazioni del Paese”.

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