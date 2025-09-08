Consulente banca in fuga con 20 milioni di euro, forse all’estero con la sua compagna

Un dipendente di una banca di Bolzano, dietro una carriera irreprensibile terminata con una richiesta di pensione anticipata, avrebbe accumulato – secondo le denunce delle sue vittime, imprenditori e commercianti locali – fondi che gli erano stati dati per investimenti per poi rendersi irreperibile. I clienti, pochi e selezionati perché molto facoltosi, avrebbero affidato all’uomo in totale circa 20 milioni, secondo la ricostruzione del quotidiano Alto Adige confermata dai legali di alcuni di loro al lavoro sul caso. Nulla si sa, nemmeno un vago indizio, su dove sia finito il bancario e i soldi di chi si è fidato di lui per farli fruttare, forse all’estero in qualche paradiso fiscale dove la possibilità di essere estradato in Italia è remota. Le indagini, per una vicenda definita dai legali delle vittime come “estremamente complessa da ricostruire”, sono in corso e affidate alla procura di Bolzano. rainews.it