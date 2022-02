Consorzio servizi sociali, Costanzo è il nuovo presidente

«Auguri e buon lavoro a Simone Costanzo, eletto all’unanimità presidente del Consorzio dei Servizi Sociali – ha affermato Francesco De Angelis, presidente Consorzio sviluppo Lazio. Quella di Simone alla guida di questo importante ente è una scelta forte, autorevole e rappresentativa. Il giusto riconoscimento a chi ha già dato prova di grandi capacità nella sua veste di assessore provinciale e di segretario di federazione, oltre che di candidato alle elezioni regionali, dove ha dato il suo contributo per il successo della lista del Pd. La sua elezione è un’affermazione frutto dell’unità del Partito Democratico e dei nostri sindaci, con un voto unanime nato dal sostegno di tutti per dare più forza al territorio. Grazie innanzitutto ad Antonio Pompeo. Abbiamo lavorato insieme e regalato al Pd un altro grande risultato. Grazie a Enzo Salera per il contributo ed il sostegno dato al progetto che ha portato alla elezione di Simone. E naturalmente un ringraziamento sentito a tutti i sindaci».

“Formulo le più sincere congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente del Consorzio dei Servizi Sociali, Simone Costanzo – ha aggiunto Sara Battisti, consigliere regionale Lazio – Sono certa che Costanzo, sindaco di Coreno Ausonio e uomo con grande esperienza politica e amministrativa, saprà affrontare al meglio le nuove sfide alla guida dell’ente. Questo risultato, frutto di un percorso unitario del Partito democratico e giunto grazie al prezioso contributo dei sindaci, darà forza al Consorzio e all’intero territorio”.

Redazione Digital