Consorzio Bonifica Provincia Frosinone, il commissario straordinario è Sonia Ricci

“La nomina di Sonia Ricci a commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della provincia di Frosinone “Valle del Liri, Conca di Sora e Sud di Anagni”, rappresenta una garanzia per lo sviluppo socio-economico del territorio” – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – Già assessore regionale, Sonia Ricci è professionista capace, di esperienza e preparata, sono convinto che saprà gestire i rapporti con Sindaci e cittadini e completare la riforma dei Consorzi ridando lo slancio giusto a tutte le attività. A Sonia Ricci voglio esprimere i migliori auguri di buon lavoro. Un grazie va sicuramente rivolto a Stefania Ruffo, commissario uscente, per gli ottimi risultati raggiunti in questi anni”.

“Desidero rivolgere i miei migliori auguri di buon lavoro a Sonia Ricci, nominata Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica a Sud di Anagni, Valle del Liri e Conca di Sora – ha aggiunto il consigliere regionale Sara Battisti – Sono convinta – spiega – che grazie alla concertazione con gli amministratori locali la Ricci, già assessore regionale, svolgerà al meglio questo importante ruolo. Un ringraziamento – conclude – a Stefania Rutfo per il lavoro svolto durante il suo mandato”.