Conosci il tuo cibo, in Ciociaria eccellenze enogastronomiche ecco tutto il programma

Salute, sostenibilità e consapevolezza alimentare,il prossimo 28 settembre alle 10:30 la Sala della Ragione del Palazzo Comunale di Anagni ospiterà “Conosci il tuo cibo”. Evento organizzato dal Gruppo di Acquisto Solidale locale destinato a coloro che desiderano comprendere meglio cosa portano sulle proprie tavole. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Spesa alimentare consapevole, l’importanza della consapevolezza nel mangiare sano e il ruolo fondamentale della piccola filiera agroalimentare nel benessere collettivo e ambientale. Il GAS Anagni, attivo in città da diversi anni, ha costruito la sua identità sul principio della solidarietà, creando una rete virtuosa che unisce cittadini consapevoli e piccoli produttori del territorio che rispettano l’ambiente e i lavoratori. Questo approccio alternativo alla grande distribuzione organizzata sta conquistando sempre più famiglie anagnine, attratte dalla possibilità di acquistare prodotti di qualità a chilometro zero e di conoscere personalmente chi li produce. A conclusione della mattinata di studio e approfondimento, l’evento si sposterà in piazza Giovanni Paolo II, dove saranno allestiti stand delle aziende del GAS. Qui i partecipanti potranno acquistare direttamente i prodotti delle aziende fornitrici e soprattutto, degustare le proposte culinarie preparate con ingredienti genuini e a chilometro zero. Per info e prenotazioni anagnigas@gmail.com

Redazione Digital