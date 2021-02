Coniglio “ammuddicato” alla siciliana con insalata di arance, indivia, ravanelli e spinacino. Dosi per 4 persone: 1 coniglio intero, 120 gr pangrattato, 40 gr di pecorino, 1 ciuffo di prezzemolo, 3/4 foglie di salvia, 2 rametti di rosmarino, vino bianco, olio extravergine di oliva, 2 aglio, sal, pepe.

Iniziate con il coniglio, pulitelo per bene e tagliatelo a pezzi. Se non sapete effettuare questa operazione affidatevi al vostro macellaio di fiducia. In una padella antiaderente scaldate dell’olio extravergine d’oliva e fate rosolare lo spicchio d’aglio, la salvia ed il rosmarino. Unite il coniglio a pezzi, fatelo rosolare per bene in maniera uniforme. Salate e pepate.

Quando sarà ben rosolato, sfumate con il vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, abbassate il fuoco e coprite lasciando cuocere lentamente. Se il liquido dovesse asciugare prima della fine della cottura del coniglio, aggiungete del brodo vegetale oppure acqua. Nel frattempo potete procedere con la preparazione della mollica per la panatura alla siciliana.

Unite pane grattugiato, aglio tagliato molto piccolo, un trito di prezzemolo, pecorino, pepe. Quando il coniglio sarà cotto, dovete far attenzione che la padella non contenga più nessun liquido, deve essere quasi asciutta. A questo punto versate la mollica nella padella con il coniglio e girate con un cucchiaio fino a che la mollica non si attacchi alla carne e diventi bella abbrustolita. Accompagnate il vostro coniglio con una insalatina fresca oppure con delle patate.

Foto e ricetta di Stefania Mione