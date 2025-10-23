Confiscati oltre 2 milioni di euro ai rom, in Ciociaria sequestrati terreni immobili e macchine

Personale del Centro Operativo DIA di Roma e della Compagnia Carabinieri di Cassino, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata Misure di Prevenzione nei confronti di due soggetti appartenenti ad un nucleo familiare di etnia rom, stanziati nel basso Lazio, divenuto irrevocabile, in data 29.09.2025, a seguito della pronuncia della Corte Suprema di Cassazione 5^ Sezione Penale.

Il provvedimento odierno, che ha avuto ad oggetto un immobile e quattro terreni siti a Cassino, segue analoghi provvedimenti ablativi già eseguiti a dicembre 2020 ed a gennaio 2022 nei confronti di altri appartenenti alla medesima famiglia nell’ambito di una misura di prevenzione patrimoniale eseguita dal medesimo personale della DIA e dell’Arma dei Carabinieri a seguito di proposta da parte della Procura della Repubblica di Cassino e della Procura della Repubblica di Roma -Direzione Distrettuale Antimafia. Le attività in questione scaturiscono dagli accertamenti patrimoniali posti in essere a seguito delle operazioni denominate “Due leoni” e “San Bartolomeo” che avevano evidenziato un contesto associativo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’usura, alle estorsioni ed all’intestazione fittizia di beni. Le risultanze di tali indagini, corroborate dai successivi approfondimenti di natura reddituale e patrimoniale svolti dal Centro Operativo DIA di Roma, hanno permesso da un lato delineare compiutamente l’elevata pericolosità sociale della compagine criminosa e dall’altro di far emergere l’evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dai soggetti e i cospicui beni accumulati nel tempo, ritenuti pertanto acquisiti illecitamente. Complessivamente, nel corso delle attività di prevenzione erano stati sottoposti a sequestro 15 immobili, siti nelle provincie di Frosinone e di Pescara, 7 terreni, una società operante nel settore del commercio di automobili, numerosi rapporti finanziari ed autovetture per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Tale operazione evidenzia, ancora una volta, la massima attenzione che la Procura della Repubblica di Cassino, la Direzione Investigativa Antimafia e tutte le Forze di Polizia del territorio, rivolgono all’aggressione delle indebite e illegittime accumulazioni di capitali e beni da parte dei soggetti legati a sodalizi criminali.

Redazione Digital