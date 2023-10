Confine in Ciociaria, ecco il cammino tra Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie

“Il confine dell’antica frontiera, il cammino dei nostri avi quando si dovevano spostare, pagando un pedaggio, per terra o per fiume, da uno Stato all’altro, dal Regno delle due Sicilie allo Stato Pontificio e viceversa – hanno affermato gli organizzatori – Questo hanno vissuto i partecipanti alle due giornate di cammino organizzate dalla Pro Loco Arce APS, con la stretta e sentita collaborazione delle Associazioni: l’Associazione culturale Fabrateria, l’Associazione culturale Ecomuseo Argil, la Pro Loco di Fontana Liri APS, l’Associazione culturale Colli, l’Associazione culturale Generazione Colli, il Circolo Lamasena Legambiente, Archeomarco, ASD Experience & Sport e l’Associazione il Gallo Larino. In due giorni, camminatori e ciclisti, hanno percorso circa 40 Km, partendo da Falvaterra passando per Arce e Fontana Liri e giungendo a Colli, Monte San Giovanni Campano. Una collaborazione tra Associazioni che non ha precedenti in zona, che ha visto un grande dispiegamento di forze “umane” che hanno lavorato ad un elevato livello di sintonia e sincronia. Tutti hanno lavorato con grandissima disponibilità gli uni verso gli altri, al solo scopo di raggiungere un unico obiettivo: rivalutare e promuovere le bellezze del nostro territorio e la consapevolezza della sua storia, da sempre sottovalutate ed ignorate.

L’unione ha fatto la forza! Grande soddisfazione dei partecipanti per l’organizzazione dell’evento, riuscitissimo oltre ogni aspettativa, un evento che sicuramente rimarrà nella storia: tutti gli organizzatori auspicano che possa essere il primo di tanti altri”.

Redazione Digital