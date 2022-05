Concorso olio extra vergine d’oliva in Ciociaria, ecco come iscriversi alla gara

Pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune il regolamento e il modulo di iscrizione al Contest Oil con partecipazione gratuita che si svolgerà domenica 5 giugno 2022 presso il museo civico di San Francesco, come ultimo appuntamento con “Il cammino dell’olio nelle antiche terre dei Papi”, quattro giorni di eventi e momenti culturali voluti dall’Amministrazione comunale nel centro storico di Boville Ernica. Lo scopo è quello di valorizzare l’olio di oliva e le altre risorse del territorio legate alle opere d’arte, ai monumenti, alla storia, all’artigianato e alle tradizioni popolari e culinarie.

Il Contest Oil in programma alle 18:30 – preceduto alle 17:30 da un seminario sugli oli extravergini di qualità – è una vera e propria gara degli oli extravergini di oliva con iscrizione gratuita e rappresenterà il culmine della manifestazione. Le regole e la domanda di partecipazione sono reperibili al seguente link https://halleyweb.com/c060014/po/mostra_news.php?id=996&area=H. Il sindaco Enzo Perciballi e la consigliera comunale delegata al Turismo Martina Bocconi, che hanno curato il progetto, invitano tutti i produttori di olio a partecipare a quello che definiscono “un confronto che certamente aiuterà a migliorare la già ottima qualità dei nostri oli locali: una risorsa importante che permetterà di valorizzare non solo il prodotto olio di oliva di cui le nostre terre sono ricche ma si propone come obiettivo anche quello di generare una sorta di economia circolare che vada ad alimentare anche altri settori come il commercio e il turismo”.

Fra gli scopi del concorso quello principale è sicuramente “valorizzare gli oli extravergini di oliva, certificati e non, selezionando e indicando i migliori oli di qualità territoriale e regionale ottenuti dalla campagna olearia in corso” come si legge nel regolamento. Il Concorso “Boville Ernica Oil Contest 2022 – I edizione” è riservato all’olio extra vergine d’oliva di qualità territoriale italiano ottenuto dalla molitura effettuata nella presente campagna olivicola. Si può partecipare con tre distinte categorie: fruttato leggero, fruttato medio, fruttato intenso. Possono partecipare, con un solo olio per ognuna delle 3 categorie: olivicoltori che producono olio con proprie olive; frantoi che producono olio con proprie olive ovvero da olive provenienti dal territorio in cui è sita la struttura; oleifici cooperativi e organizzazioni di produttori, quali consorzi, cooperative e reti d’impresa che producono olio con olive dei propri soci, provenienti dal territorio in cui è sita la struttura; produttori privati non commercianti il prodotto di propria produzione.

Modalità di partecipazione: la domanda va inoltrata entro e non oltre il 4 giugno 2022, accedendo al di “Boville Ernica Oli Contest – 2022 – I Ed.” e inserendo i dati e relativi allegati a partire dalla data di pubblicazione del seguente regolamento e fino al 4 giugno 2022. La domanda può essere inviata anche tramite mail a: protocollo@comune.boville-ernica.fr.it. Per informazioni si può contattare il numero 339/4495800 o la referente territoriale Martina Bocconi al numero 328/6696429. Per partecipare non è prevista alcuna quota d’iscrizione. Il regolamento e il modulo sono disponibili sul portale internet del Municipio.

