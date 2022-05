Concertone in Ciociaria, Samuel “Subsonica” fa il pieno a Isola del Liri. In occasione della festa dei lavoratori a Isola del Liri bagno di folla. Il frontman della band Subsonica ha cantato in piazza Boncompagni. Numerosi hanno assistito all’evento musicale festeggiando il primo maggio.

Redazione Isola del Liri