Concertone del Primo maggio, Isola del Liri festeggia i lavoratori

Questa mattina il Sindaco Massimiliano Quadrini e l’assessore alla Cultura Massimo D’Orazio si sono riuniti con le rappresentanze sindacali della Provincia di Frosinone – Giovanni Gioia Cgil, Alessandra Romano Cisl e Anita Tarquini Uil – in vista del Primo Maggio 2022, Festa dei Lavoratori. L’evento, infatti, dopo due anni di stop a causa delle restrizioni covid, torna in presenza e come da tradizione si svolgerà nella Città delle cascate. Il programma della giornata verrà presentato ufficialmente mercoledì 27 Aprile alle ore 17:00. Gli organizzatori terranno una conferenza stampa presso la sala consiliare del Comune, in via San Giuseppe.

“Quest’anno la città di Isola del Liri torna ad ospitare la Festa dei Lavoratori della provincia di Frosinone – spiegano in una nota congiunta i Sindacati e l’Amministrazione comunale– È una ricorrenza dal grande valore storico per le innumerevoli battaglie operaie che hanno segnato la storia dell’intera provincia le battaglie operaie che questa festa ricorda. Oggi ricordare le lotte del passato e gli obiettivi raggiunti dai lavoratori durante il secolo scorso resta un impegno fondamentale per noi tutti. Un impegno che deve interessare ogni aspetto della vita.

Ora più che mai è necessario guardare alla nostra Costituzione, continuare a parlare di diritti e promuovere maggiore equità, in tutti i campi. C’è bisogno di guardare convintamente al futuro aspirando a condividere, anche oltre i confini nazionale, lo spirito di solidarietà che vuol dire sentimento di fratellanza, di aiuto materiale e morale tra le persone”.

Il corteo storico partirà alle ore 9:00 da piazza De Boncompagni per raggiungere come di consueto San Domenico per poi tornare in piazza. La giornata proseguirà fino a sera con la seconda edizione del One M Fest, che ospiterà una celebrità della musica rock/elettronica/cantautoriale italiana: Samuel (Subsonica, Motel Connection, giudice di x-factor). Un concerto da non perdere frutto della sinergia tra l’organizzatore ToMusic, il Comune di isola del Liri, di concerto con l’Assessorato alla cultura, AF Live per la preziosa mediazione artistica , ed il contributo dei sindacati CGIL CISL e UIL.

Redazione Isola del Liri