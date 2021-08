“Cosa si nasconde dietro un capolavoro come “Emozioni”, di Battisti? Qual è la storia dietro “Fiume Sand Creek” di De André? E quale evento ha scatenato la fantasia di Dalla, prima di compore “Balla Balla Ballerino?”

Questo, e non solo, verrà messo in scena a Pico, lunedì 9 agosto, grazie al progetto “Tu Chiamale Se Vuoi…”, viaggio originale e inedito nel cantautorato italiano, in bilico fra musica e parole.

L’evento, già programmato nel giorno di Santa Marina (17 luglio) è stato rimandato causa maltempo, ma la direttrice artistica Katia Sacchetti non si è data per vinta e, coadiuvata dalla supervisione del vicepresidente della Provincia Luigi Vacana, ha fatto in modo che l’occasione non venisse sprecata. La serata fa parte degli originali progetti di “Provincia Creativa”, marchio che sta dando lustro a questa difficile estate post-seconda ondata, portando in alto il vessillo della cultura e dell’arte anche in un momento storico che definire delicato è un eufemismo.

Al tempo stesso, risulta importante sottolineare la sensibilità del sindaco di Pico, Ornella Carnevale, e dell’assessore al turismo, Milvia Carnevale, che hanno voluto ospitare una kermesse così fuori dagli schemi, scommettendo su un format finora mai proposto in zona. Emiliano Begni (voce e pianoforte), Alessandro Luccioli (batteria e percussioni) e Simone Ignagni (voce recitante), faranno scoprire al pubblico quale legame potrebbe esserci fra Fossati e Shakespeare, fra Guccini e Rostand, fra Battiato e Neruda. E se siete ancora increduli, non vi resta che raggiungere Piazza Ferrucci, a Pico, lunedì 9 agosto dalle 21:30, per questo viaggio unico e inedito fra le scintille che fecero scoppiare l’anima dei nostri cantautori più amati, tanto da indurli a mettersi dietro un piano, o dietro una chitarra, per fare la storia della musica italiana”.

Redazione Digital