Concerto in Ciociaria, Gran Galà di Pasqua ecco tutto il programma

Amministrazione Provinciale di Frosinone e Cultura sembrano proprio far rima, così anche la Pasqua vedrà la Provincia protagonista con un un attesissimo concerto. In programma martedì 2 aprile, a partire dalle ore 21, il “Gran Galà di Pasqua” che andrà in scena nell’incantevole cornice della Chiesa Collegiata in piazza Marconi a Monte San Giovanni Campano. Sul palco Enio Marfoli all’oboe, Olga Zagorovskaia e Tatiana Nurtditova ai violini, Maria Lisa Telera alla viola, Daniele Di Fazio al violoncello, Fabrizio Bartoloni alla batteria e Vittorio Oi al Pianoforte. “Siamo fieri di annunciare questa data per quello che le festività pasquali rappresentano – dichiarano il presidente Di Stefano e il delegato alla cultura Vacana – il nostro territorio dimostra di aver sempre più bisogno di una programmazione continua delle attività culturali e la Provoncia si conferma saldamente in prima linea nella diffusione del bello”. Promozione delle bellezze e dei talenti di casa nostra sono infatti le mission privilegiate del format “Provincia Creativa” entrato nell’immaginario comune quale sinonimo di successo e capace di non essersi fermato neppure negli anni bui segnati dalla pandemia. Un tour, assicurano da Palazzo Jacobucci, che proseguirà puntualmente nei mesi estivi, garantendo eventi di pregio anche e soprattutto nei centri più piccoli della nostra provincia, quelli troppo spesso emarginati e relegati ad un ruolo minore, che l’Ente invece intende valorizzare a partire proprio dalla cultura.

Redazione Frosinone