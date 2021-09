Sono state le note di diversi brani della musica classica italiana le protagoniste del concerto con il quale, presso il Museo civico di San Francesco, si è chiusa la masterclass estiva giunta alla sua terza edizione, che anche quest’anno ha visto la partecipazione di insegnanti e allievi provenienti dai migliori conservatori.

Prima dell’esibizione finale il sindaco Enzo Perciballi ha consegnato agli allievi gli attestati di partecipazione e li ha ringraziati “per aver scelto di nuovo il nostro borgo”. Quindi li ha invitati a tornare dicendo loro che “le porte sono sempre aperte” e ha sottolineato “l’importanza di questa manifestazione per il turismo del nostro paese perché è un modo per far conoscere le caratteristiche del borgo e ammirare le nostre bellezze mentre i residenti vengono allietati dalle note musicali che durante le lezioni fanno eco nel centro storico”.

Soddisfatta dell’ottima riuscita anche Anna Maria Fratarcangeli, assessore alla Cultura, che si è detta felice di “aver potuto riproporre l’evento per il terzo anno consecutivo. È un onore ospitare ragazzi e maestri di grande livello per una full immersion musicale ed è bello perché, oltre a studiare, hanno la possibilità di vivere il paese e di apprezzarne le caratteristiche”. Infine, il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli hanno ringraziato “quanti si sono prodigati anche per questa terza edizione, fra cui i maestri e l’associazione XXI secolo di Viterbo per la preziosa collaborazione”.

Redazione Digital