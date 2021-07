Un concerto a lume di candela riporta la grande musica nella città di Cassino – ha affermato l’assessore alla cultura Danilo Grossi – Il prossimo 3 luglio alle 21 nell’incantevole cornice del Parco Baden Powell di Cassino, Alessandro Minci (chitarra) e Maurizio Turriziani (contrabasso) terranno un concerto unico dedicato alle più celebri melodie del XXI secolo riadattate per questo suggestivo organico. Il concerto è organizzato dall’Associazione Note Classiche con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cassino e della Provincia di Frosinone. Circa 200 candele, chitarra e contrabbasso faranno da cornice ad un viaggio intimo attraverso le più belle composizioni di Sting, Pino Daniele, Louis Armstrong, Lucio Battisti ed Ennio Morricone. Alessandro Minci ha studiato presso il Conservatorio di Musica A. Casella dell’ Aquila diplomandosi con il massimo dei voti sotto la guida del M° Massimo Delle Cese e si è laureato in Didattica della Musica Strumentale presso il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. Suona stabilmente in tutto il mondo nei più importanti festival chitarristiche. Ha pubblicato 5 cd e dal 2019 è fondatore della rivista di chitarra classica News For Guitar. Maurizio Turriziani è una delle eccellenze del territorio: contrabbassista, dopo gli studi al “Refice”, si è perfezionato a Londra, Vienna e New York. Ospite abituale delle più importanti sale da concerto di tutto il mondo, ha collaborato e stretto rapporto di amicizia con alcune delle più grandi personalità, come Leonard Bernstein, Daniele Paris, Ravi Shankar, Ennio Morricone (che ha dedicato a lui la composizione originale intitolata “Braevissimo. L’ingresso al concerto è gratuito”.

Redazione Digital