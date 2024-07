Concerti e visite guidate al Castello di Santa Severa, ecco tutto il programma

Concerti, spettacoli, musica classica e lirica, teatro-canzone, cinema, cultura, visite guidate oltre alla rassegna letteraria Libri e calici sotto le stelle daranno vita aun programma ricco e articolato, dal martedì alla domenica per 30 serate, dal 31 luglio al 31 agosto 2024 con ingresso gratuito. “Vivi il Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tornasul grande prato ai piedi dell’antica fortezza in riva al mare. Il Castello è un complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea, d’intesa con Mic, Comune di Santa Marinella e Coopculture. “Parte il 31 luglio la stagione estiva del Castello di Santa Severa, con una programmazione di livello – dichiara l’Assessore alla Cultura Simona Baldassarre – tanti artisti animeranno un attrattore culturale di grandissimo pregio, che sarà al centro delle notti d’estate di Roma, della nostra Regione e non solo. Abbiamo pensato un palinsesto estivo in grado di richiamare e intrattenere turisti, residenti, famiglie, giovani e meno giovani. Note e notti magiche illumineranno Santa Severa con una offerta diversificata, che include Lina Sastri, Marina Rei, Briga, Ezio Greggio, ma anche showcooking, il bridge e tante altre novità. Una programmazione per valorizzare il Castello di Santa Severa, con l’obiettivo di fare sempre più del Litorale Romano e della Etruria meridionale luoghi di richiamo globale, non solo per il turismo di prossimità. Una visione in linea con le ambizioni di questi luoghi e di una Regione che non smette mai di stupirci con le sue bellezze. Un ringraziamento particolare va agli archivi della Cineteca nazionale e all’Ufficio cinema della Regione Lazio che con la loro collaborazione permetteranno la proiezione di alcuni film con la partecipazione dei protagonisti”. Un’estate ricca di appuntamenti in uno dei luoghi più suggestivi del territorio laziale, un patrimonio di enorme valore storico, artistico e culturale da visitare tutto l’anno anche con le visite guidate e l’offerta culturale del Museo del Mare e della Navigazione antica e del Museo del Castello oltre alla ricettività per giovani e famiglie dell’Ostello.

Redazione Digital