Con le forbici rincorre la gente in mezzo alla strada, in Ciociaria fermata

Personale della Polizia di Stato nella giornata di ieri, a Frosinone, ha denunciato una donna per minacce e per porti di oggetti atti ad offendere. In particolare, verso le 19, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, transitando in viale Europa, notava un gruppo di ragazzi che richiamava la loro attenzione. L’equipaggio, veniva informato dai giovani della presenza di una donna straniera che minacciava i passanti con delle forbici. I poliziotti raggiungevano la persona indicata che appariva in evidente stato di agitazione tale da richiedere anche un intervento sul posto dei sanitari. Nel corso dell’intervento, venivano rinvenute nella disponibilità della donna delle forbici che venivano poste sotto sequestro. La donna, per le ragioni esposte, verrà deferita all’autorità giudiziaria per minacce e porto di oggetti atti ad offendere.

Redazione Digital