Al centro commerciale con il proprio animale domestico. Nulla di strano, se l’animale in questione non fosse un cucciolo di tigre del Bengala. È la scena di fronte alla quale si sono trovati lo scorso weekend i clienti di un grande magazzino di Polanco, uno dei quartieri più esclusivi di Città del Messico. Portato a spasso con guinzaglio e pettorina da una giovane ragazza bionda, il felino non poteva non attirare l’attenzione dei presenti. Inevitabile dunque che qualche scatto «rubato» iniziasse a circolare sui social, finendo per attivare l’intervento delle autorità.