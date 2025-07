Con la gomma bucata in mezzo alla strada, scende e si accampa in tenda

Una disavventura tragicomica (a lieto fine ma molto pericolosa), diventata virale sui social, tra lo sconcerto degli automobilisti che, tra mercoledì notte e giovedì mattina, si sono trovati a percorrere la SP237 del Caffaro che unisce le province di Brescia e Trento. In località Barghe, comune di un migliaio di abitanti, un turista tedesco di 43 anni – di ritorno dal lago d’Idro e diretto verso Affi – ha bucato verso l’una di notte una gomma della propria auto. Il soccorso stradale non era in grado di intervenire, così l’uomo ha chiamato i Carabinieri che gli hanno consigliato di attendere in una piazzola. Così ha fatto ma, essendo munito di una tenda gazebo nel bagagliaio, ha preso alla lettera l’indicazione e ha campeggiato tutta notte nello spiazzo, accampato in strada, a pochi passi da una galleria, incurante del pericolo che poteva correre. Tant’è che, alle 7.30 del mattino, quando il traffico è diventato più intenso e i pericoli si sono alzati in modo esponenziale, alcuni increduli automobilisti hanno chiamato le forze dell’ordine: sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Valle Sabbia, che hanno rimosso l’auto e smontato il campeggio provvisorio, sistemando la ruota e consentendo al turista tedesco di rimettersi in viaggio. Nel frattempo, la sua foto lo aveva preceduto, facendo il giro della rete. corriere.it