Con la droga in bocca, in Ciociaria fermato mentre prova a deglutire crack

In un altro controllo, sempre nella città Volsca, un 54enne abruzzese è stato trovato con in bocca, letteralmente, una pallina di stupefacente risultato poi essere mezzo grammo di crack. L’uomo, fermato in via Attilio Roccatani, da subito è sembrato avere un atteggiamento strano, restio a parlare, poi faceva fatica. Ad un certo punto i militari si sono accorti che stava per deglutire, a fatica, qualcosa. Sono riusciti a persuaderlo a non farsi ancora più del male ed a consegnare quanto aveva in bocca. Sarebbe stato per lui pericolosissimo atteso che l’involucro non era assolutamente idoneo a sopportare l’ingerimento e la digestione. Anche lui è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone, ma non è la prima volta, purtroppo.

Redazione Digital