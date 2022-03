Con la canoa in Ciociaria, gente da tutta Italia natura e divertimento.

Il fiume Melfa, nel tratto ricompreso nelle Gole, offre la possibilità, livello permettendo, di essere disceso in kayak principalmente durante i mesi invernali fino all’inizio della primavera. Il primo dei due tratti, per canoisti esperti e dalla bellezza mozzafiato, il cui imbarco è sito in località di Vitello Plauto, in territorio di Casalvieri, si raggiunge percorrendo, canoa in spalla, un tratturo di qualche centinaio di metri e consente di effettuare una straordinaria discesa di circa 8 km (difficoltà III-IV ww) con alcuni tratti in gola assoluta; mentre il secondo, altrettanto suggestivo, è alla portata di canoisti di media esperienza (difficoltà II-III-III+ ww) e culmina, dopo circa cinque chilometri dall’imbarco del Ponte delle Valli, con lo straordinario e affascinante salto del Muraglione, trasbordabile per chi non se la sentisse di affrontarlo. Ogni anno il Roma Kayak Mundi, in collaborazione con il Comitato di Tutela e Salvaguardia del Fiume Melfa, qui organizza un raduno canoistico che vede la partecipazione massiva di appassionati da tutta Italia, manifestazione divenuta ormai centrale nel panorama canoistico italiano.

Redazione Digital