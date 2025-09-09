Con il coltello alla gola durante una lite, in Ciociaria fermato aggressore

La Polizia di Stato della Questura di Frosinone, nei giorni scorsi, ha deferito per il reato di minacce gravi un uomo di 47 anni residente nella provincia di Frosinone. Il tutto nasce da una querela presentata presso gli uffici del Commissariato di P.S. Sora da un uomo che a seguito di una lite per futili motivi, era stato minacciato con un coltello puntato alla gola da un altro soggetto. Dopo i primi accertamenti esperiti dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora dai quali si identificava l’autore e si constatava che era possessore di armi da sparo, gli agenti procedevano per primo al ritiro cautelativo delle numerose armi possedute dal soggetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e successivamente a deferirlo all’autorità giudiziaria.

Redazione Digital