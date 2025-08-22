Con il braccialetto elettronico davanti all’ingresso dell’abitazione dell’ex moglie, in Ciociaria arrestato

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino nella prevenzione e repressione della violenza domestica, con particolare riguardo alla protezione delle persone vulnerabili. Nella serata di ferragosto, i Carabinieri della Stazione di Sant’Apollinare hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 53enne di Cassino, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e al controllo mediante braccialetto elettronico. L’uomo è stato sorpreso dai militari nei pressi dell’abitazione della donna, in palese violazione delle prescrizioni impostegli dal Tribunale. A dare l’allarme è stata la stessa vittima che, grazie al sistema di videosorveglianza domestico, ha notato la presenza dell’ex marito davanti al portone ed ha immediatamente contattato il 112. La pattuglia dell’Arma, giunta sul posto in pochi minuti, ha rinvenuto il soggetto a bordo della propria autovettura parcheggiata a ridosso dell’abitazione, procedendo al suo arresto. Dagli accertamenti è emerso che, nonostante le misure già imposte, l’uomo continuava a porre in essere comportamenti persecutori anche attraverso messaggi e fotografie a contenuto intimidatorio inviati alla donna. Condotto presso la Compagnia Carabinieri di Cassino, è stato ristretto nelle camere di sicurezza e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella mattinata successiva il Gip del Tribunale di Cassino accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Cassino ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, con espresso divieto di comunicare con la persona offesa con qualsiasi mezzo. L’episodio conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri verso le vittime di violenza domestica e la volontà di assicurare risposte immediate ed efficaci a tutela della loro sicurezza. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

Redazione Digital