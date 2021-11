“In questo periodo di raccolta olive e quindi di molitura, dobbiamo far sì che le eccellenze ciociare siano sulla nostra tavola – ha affermato Vittorio Venditti, responsabile provinciale cultura FdI – L’olio extra vergine d’oliva prodotto nella nostra magnifica terra non ha nulla da invidiare a quelli prodotti altrove, proprio per questo come responsabile provinciale del dipartimento cultura rurale di Fratelli d’Italia esorto e sprono tutti a comprare il nostro olio, direttamente al frantoio, così da sapere cosa stiamo mangiando e aiutando chi veramente ci tiene ai propri prodotti.Mangia bene, mangia sano, mangia ciociaro”.

Redazione Digital