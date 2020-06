“Grazie Veroli Primo! Così si esprimono i genitori nei confronti di tutti i docenti e del personale ata dell’Istituto Comprensivo per come hanno affrontato questo periodo di emergenza con la DAD. Gli insegnanti hanno cercato in ogni modo di mantenere il contatto con gli alunni utilizzando sia le piattaforme didattiche, media, social che chiamate vocali, per ricostruire quel dialogo educativo e quella vita scolastica interrotti dal coronavirus. Non solo lezioni e compiti per casa ma anche confronti, verifiche e dibattiti così come in classe, ora virtuale, per ricreare una nuova “normalità” fatta anche di impegno, di riflessioni, di rimettersi in gioco saltando giù dal divano ed accendendo il computer, il tablet o il cellulare per andare a scuola in modo diverso. Sono state inviate mail al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dott.ssa Silvana Schioppa, di apprezzamento, stima e solidarietà su come è stata gestita la didattica a distanza. La scuola c’è è inclusiva ed è arrivata a tutti!. Così si esprime il sig.Lo Sardo, rappresentante di classe della scuola primaria di Capoluogo “…paradossalmente in questo periodo io e mia figlia abbiamo interagito con le insegnanti come non mai”…..”i docenti sono arrivati a tutti, la Dad è stata attuata con le metodologie che i docenti hanno ritenuto più opportuno e che il Dirigente ha lasciato loro di adottare nel rispetto della Costituzione”…….”Ho visto insegnanti stare da mattina a sera impegnati per seguire i nostri figli, anche nei giorni di festa e a tutte le ore”. Anche il Presidente del Consiglio di Istituto, sig. Jean Mary Aversa, intervistato dalla docente Katia Pica, funzione strumentale alle pubbliche relazioni, si è espresso favorevolmente ed è in linea con le scelte operate dalla Scuola e dal Dirigente scolastico poiché i dati emersi dai monitoraggi effettuati sulla Dad ai rappresentanti di tutti i plessi di Veroli 1°(infanzia: Angeli, Crocifisso,Capoluogo, Colleberardi, S.Francesca, Scifelli; primaria: Capoluogo, Crocifisso, Colleberardi, S.Francesca; secondaria di primo grado: Mazzini e S. Francesca) hanno dato un riscontro positivo sia sulle pratiche adottate dai docenti che sulle risposte degli alunni; dichiara inoltre che il plesso di Santa Francesca così come tutto l’Istituto ha potuto contare su docenti presenti, coinvolti e preparati e che nessuno è stato abbandonato”.