Compra un cane ma viene truffata, in Ciociaria fermato giovane

La Polizia di Stato ha denunciato, in stato di libertà per il reato di truffa, un uomo residente a Sora.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia-querela presentata dalla vittima del raggiro.

La stessa, con artifizi e raggiri, era convinta di acquistare un cane per la cifra di 950 euro, di cui 500 euro da versare come acconto tramite bonifico e i restanti 450 alla consegna.

Tuttavia, una volta effettuata la transazione bancaria, l’ignara acquirente provava a contattare telefonicamente il venditore, per concordare la data della consegna del nuovo amico a 4 zampe, senza però ricevere alcuna risposta. Sospettando il raggiro, si rivolgeva alla Polizia di Stato che, dopo i necessari ed accurati accertamenti, identificava un 30enne quale autore del fatto.

Redazione Digital