Compra online ma viene truffato, in Ciociaria scoperta e fermata

La Polizia di Stato individua una donna e la denuncia per il reato di truffa. In particolare, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Frosinone hanno accertato che la donna aveva ricevuto delle somme di denaro su una carta prepagata collegata ad un contro iban, somma di denaro provento di una truffa perpetrata online. La vittima, un uomo di Frosinone, dopo aver preso contatti telefonici a seguito della visione di un annuncio di un escavatore su un mercatino virtuale di un noto social network, aveva effettuato due bonifici per un valore di oltre 4000,00 euro, somma pattuita per l’acquisto della macchina operatrice. Dopo aver effettuato i bonifici, i malviventi si rendevano irreperibili.

Redazione Digital