Conte chiama Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, per fare il commissario per la sanità in Calabria. Sul tavolo del governo c’erano il nome di Mostarda, che nel curriculum ha la responsabilità dell’Asl Roma 6, e quello di Luigi Varatta. Mostarda era il favorito ma il PD che aveva proposto il medico ciociaro e il M5s si sono scontrati

Miozzo invece ha preso qualche ora è questo pomeriggio darà una risposta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lo ha chiamato nella notte.