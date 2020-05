Come un giorno a Napoli, Rossopomodoro sbarca sui Navigli, in via Casale, 7. Nuova apertura nel quartiere della movida milanese.

Da più di venti anni Rossopomodoro esporta i sapori partenopei in tutto il mondo; prodotti freschi e genuini direttamente dalla Campania. Fresella, bruschette con pane cotto nel forno a legna, bufala e mozzarella, pasta cottura al dente e sopratutto pizze con impasto lievitato 24 ore.

Matteo Mottola

Direttore del locale è Alessio Aisler mentre responsabile produzione è Matteo Mottola che vanta consolidata esperienza nel settore. Mottola e il suo staff preparano, infornano e sfornano pizze di livello.Classiche, gourmet, integrale con lievito alla birra Nastro Azzurro e fritta tipica dei vicoli napoletani.

Le materie prime di qualità, la gentilezza e la professionalità del personale collocano questa pizzeria tra le prime di Milano.

Redazione Digital