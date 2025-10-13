Columbus Day, orgoglio italiano l’Empire State Building illuminato dal tricolore

Per tutto il mese di ottobre lo storico grattacielo di New York brillerà di verde, bianco e rosso, rendendo omaggio all’Italia e al legame profondo tra i nostri due Paesi. Un’iniziativa che arriva pochi giorni dopo la decisione di Donald Trump di rilanciare il Columbus Day, la festa che celebra l’eredità italiana in America. Dal cuore di Manhattan, il tricolore illumina il cielo come simbolo di orgoglio, storia e amicizia tra Italia e Stati Uniti.