Nella tarda serata di ieri i Carabinieri di Isola del Liri deferivano in stato di libertà un 31enne di Castelliri, già censito per reati in materia di stupefacenti, perché responsabile di “detenzione illecita e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nello specifico, nell’ambito di un predisposto servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, gli operanti sorprendevano il prevenuto mentre coltivava in un gazebo, ubicato nel giardino adiacente alla propria abitazione, 4 piante di cannabis indica, dell’altezza compresa tra i 90 ed i 170 cm.. Inoltre, la successiva perquisizione domiciliare, consentiva il rinvenimento di complessivi 33 grammi di marijuana essiccata, contenuta in n. 4 vasetti di vetro. Lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro.

Redazione Digital