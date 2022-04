Colpito noto locale in Ciociaria, arrivano i Carabinieri furto sventato

Questa mattina i Carabinieri hanno sventato un furto a danno di un noto bar ubicato nel territorio del Comune di Ferentino. Alle 2.25 circa, la pattuglia di Anagni traeva in arresto per tentato furto aggravato un 32enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, che veniva sorpreso dai militari mentre era intento a forzare con un palanchino di ferro la serranda, in metallo, di quell’attività commerciale situata nel centro cittadino della città Gigliata. Dopo le formalità di rito, il fermato è stato tradotto nella medesima mattinata dinanzi all’autorità giudiziaria del Tribunale di Frosinone, che ne ha convalidato il suo arresto rimettendolo in libertà.

Redazione Ferentino