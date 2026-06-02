Colpito da un fulmine, chiama i soccorsi ma l’elicottero non può volare

«Sono stato colpito da un fulmine alla spalla». È questa la chiamata ricevuta dal soccorso alpino. A chiamare un alpinista polacco che ha richiesto l’intervento mentre si trovava sul Dente del Gigante, vetta del massiccio del Monte Bianco, in Valle d’Aosta. Il ferito era insieme con un altro compagno di viaggio ed entrambi, nonostante non fossero in condizioni di salute critiche, non sono riusciti a proseguire il percorso a causa del maltempo. Difficili le operazioni di soccorso: l’elicottero non è riuscito ad alzarsi in volo. Una squadra composta da soccorritori SAVe Sagf ha effettuato un primo avvicinamento con la funivia Skyway ed è ferma al Rifugio Torino. Per ora non è nemmeno possibile l’intervento con la tecnica alpinistica e quindi al momento non è possibile raggiungere i due alpinisti in sicurezza. corriere.it