Colpito da aneurisma cerebrale alla guida della sua auto, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone gli praticano il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, nel tratto di competenza autostradale, quando la pattuglia si accorge di un’auto ferma il cui conducente aveva la testa riversa sulla spalla del passeggero ed era privo di sensi.

Gli operatori gli praticano le tecniche per la rianimazione in attesa dei soccorsi per il trasporto in ospedale. Successivamente si accertano delle condizioni dell’uomo e la moglie si complimenta ringraziando per l’operato e la professionalità dimostrata.

Redazione Frosinone