Colonnine elettriche in Ciociaria, nuove stazioni di ricarica a Boville Ernica

Green economy e rispetto per l’ambiente, il Comune di Boville Ernica aderisce al protocollo d’intesa tra il Gal Verla e On Electric Charge Mobility “per la promozione e realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, di mobilità sostenibile e gestione del servizio, nel territorio dei Comuni del Patto dei sindaci “Terre Di Comino Smartland”. “La Giunta ha approvato la delibera che prevede l’installazione di tre colonnine per la ricarica delle auto elettriche in altrettanti punti strategici del nostro territorio comunale. Una verrà posizionata nel piazzale del Lavatoio al centro storico, una in piazza Santa Liberata e una a Colle Campano – ha affermato il sindaco Enzo Perciballi – I punti non sono stati scelti a caso ma in modo da rispondere in modo equo alle esigenze di tutto il territorio. Così facendo non solo agevoliamo quei cittadini che hanno già un’automobile ad alimentazione elettrica ma, magari, stimoliamo anche altri cittadini a praticare una mobilità più sostenibile nel rispetto dell’ambiente circostante e che contribuisca ad abbattere le emissioni di anidrite carbonica. Questa scelta amministrativa, possibile perché il nostro Comune fa parte del Gal (Gruppo di azione locale) versante Lazio del Parco nazionale d’Abruzzo, è in piena sintonia con altre iniziative già adottate in tema di rispetto ambientale e green economy su cui abbiamo scommesso anche con il risparmio energetico, praticato sia attraverso il passaggio a led della pubblica illuminazione sia grazie all’efficientamento degli edifici pubblici, soprattutto quelli in cui sono le scuole”.

Redazione Boville Ernica