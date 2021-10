“E’ stato sottoscritto ieri mattina il protocollo d’intesa per la rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per la gestione del servizio di ricarica tra il Comune e la Blitz Power Srl. A mettere le firme in calce al documento il sindaco, Enzo Salera, e il dott. Salvatore Grasso, legale rappresentante della società. Con il Protocollo le parti hanno disciplinato i reciproci impegni riguardo alla localizzazione e al numero (fino a 15) delle colonnine di ricarica, che saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7; gli impegni reciproci, la durata (15 anni a partire dalla data di messa in servizio), il contributo economico). A proposito di quest’ultimo aspetto, è stato stabilito che la Blitz Power metterà a disposizione dell’Amministrazione Comunale un autoveicolo elettrico tipo “VW/ID.3 Pure Performance” o modelli similari. La vettura, al termine della durata della convenzione resterà in ogni caso di proprietà del Comune di Cassino”. Lo comunica l’Amministrazione di Cassino

Redazione Cassino