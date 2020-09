di Massimo Mangiapelo

Per le elezioni dell’aprile del prossimo anno a Collepardo, l’attuale sindaco Mauro Bussiglieri si candida alla carica di primo cittadino. E se riuscisse, sarebbe la terza volta. Questo grazie alla legge che permette il terzo mandato ai sindaci dei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti.

Abbiamo ascoltato lo stesso Mauro Bussiglieri, che alla nostra domanda ha confermato la sua intenzione.

«Siccome l’attuale amministrazione è stata molto produttiva insieme alla mia squadra abbiamo deciso di dare una continuità amministrativa al nostro operato e agli abitanti di Collepardo. E visto che ora la legge lo permette, mi candiderò di nuovo alla carica di sindaco del paese».

Questa estate c’è stato un boom di turisti a Collepardo. Cosa è cambiato?

«I motivi sono molteplici. Ad esempio la programmazione dell’Estate Collepardese ha riscosso un grande successo. E tutto questo grazie ad un contributo regionale inserito nel bando “Estate delle meraviglie”. E per l’ottima riuscita devo ringraziare LazioCrea e, soprattutto, i rappresentanti della Pro loco che hanno saputo mettere a frutto questo contributo organizzando manifestazioni di vario genere che hanno riscosso un ottimo successo. Sempre grazie a LazioCrea, sono andate alla grande anche le Grotte e il Pozzo d’Antullo, che questa estate hanno registrato il 90% in più di visitatori rispetto all’anno scorso. E tutto ciò anche per merito della campagna pubblicitaria che è stata messa in atto. Hanno contribuito anche i tanti partecipanti al “cammino di San Benedetto” che sono transitati per il nostro paese e tanta gente che ha preferito il piccolo centro di montagna alle coste affollate a causa dell’emergenza Covid».

Si è in attesa della decisione del Consiglio di Stato in merito all’intricata vicenda della Certosa di Trisulti. Cosa ha in serbo il Comune nel caso la Certosa fosse di nuovo libera dai vincoli dell’attuale gestione?

«Il Comune di Collepardo ha instaurato un tavolo con tutte le associazioni del territorio, nessuna esclusa, e la Curia vescovile per farci trovare pronti nel caso l’attuale gestore fosse estromesso, cosa di cui ci auguriamo. Sto cercando di coinvolgere nello stesso tavolo anche la Regione Lazio e LazioCrea per avere un peso ancora maggiore».

Novità nel settore delle opere pubbliche?

«Stiamo per consegnare i lavori per 300mila euro per il dissesto idrogeologico lungo la strada provinciale, sia verso Trisulti che verso Alatri. Poi abbiamo appena terminato i lavori di ampliamento del campo di calcio, visto che quest’anno la squadra di Collepardo parteciperà al campionato di I categoria».

Per concludere, il sindaco Bussiglieri ci tiene a precisare che «le scuole del territorio sono pronte e quindi a Collepardo l’anno scolastico inizierà lunedì 14 settembre. Mi raccomando di continuare a rispettare le norme di sicurezza anti-Covid».