di Massimo Mangiapelo

È il dottor Roberto Sarra il candidato alla poltrona di sindaco al Comune di Collepardo per le prossime elezioni amministrative. Sfiderà il primo cittadino uscente Mauro Bussiglieri.

Il dottor Sarra, direttore dell’ospedale San Benedetto di Alatri e dirigente del reparto di Radiologia della stessa struttura ospedaliera, ha accettato l’invito di un gruppo di collepardesi a mettersi in gioco per affrontare questa sfida. E lui alle sfide ci è abituato. Come quando si mise alla guida del Comitato Pro San Benedetto ed iniziò una serie di battaglie per evitare il depotenziamento dell’ospedale di Alatri. E nemmeno si può dire che non abbia ottenuto bei risultati considerando che l’ospedale è pieno zeppo di reparti e servizi. Infatti sono tornate Ortopedia, Medicina, Medicina d’urgenza, Riabilitazione, Chirurgia, Pediatria, quattro sale operatorie, Terapia intensiva appena potenziata ed un Pronto Soccorso in fase di raddoppio e prossima riapertura in pompa magna.

Sarra ha trascorso la migliore parte della sua giovinezza fino a 20 anni a Collepardo, paese di origine della mamma. È sempre rimasto molto legato al piccolo centro ernico, dove tuttora vivono diversi suo parenti. «Mi piange il cuore – ha affermato – vedere Collepardo fermo al palo da troppi anni. Con le sue risorse storiche e naturalistiche, è un centro che potrebbe decollare con il rilancio del turismo, un settore che porterebbe molti posti di lavoro». Nasce così la lista unica chiamata “Noi amiamo Collepardo” che stavolta ha molte chances e tanti appoggi da tutti. Il piccolo paesino potrebbe ottenere tanto da una coalizione così ben vista dal popolo e dalle istituzioni.