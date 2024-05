Collepardo, apertura Grotte la Regione Lazio e il Comune in prima linea

Si è tenuto questa mattina in Regione Lazio un incontro, richiesto dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Savo, presidente della VII Commissione regionale Sanità, sulla vicenda relativa alla chiusura delle Grotte di Collepardo e sulle azioni più efficaci da intraprendere per una rapida riapertura del sito di Collepardo, chiuso dallo scorso agosto a causa di problemi relativi alla sicurezza del luogo. La consigliera Savo ha incontrato l’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, e il presidente del Cda di LazioCrea, Marco Buttarelli. Alla riunione era presente anche il sindaco di Collepardo, Mauro Bussiglieri. “Ringrazio – queste le parole della presidente Alessia Savo – l’assessore Giancarlo Righini al quale rivolgo un sincero plauso per il costante interessamento e per l’impegno assunto, già nella riunione di questa mattina con il presidente del Cda di LazioCrea Buttarelli e il sindaco di Collepardo Bussiglieri, per il reperimento delle risorse necessarie all’avvio dei lavori che consentiranno, nel più breve tempo possibile e comunque utile per il completo ripristino delle condizioni di sicurezza, la riapertura del sito delle Grotte di Collepardo, chiuse lo scorso agosto a causa di certificati rischi legati alla caduta di massi. Una situazione sulla quale mi sono confrontata da tempo con il sindaco e che oggi trova una soluzione pratica grazie al fattivo ed efficace lavoro dell’assessore Righini, a dimostrazione del costante lavoro sinergico dell’amministrazione regionale per dare risposte al territorio, trovando soluzione a problematiche che incidono, e non poco, sulla crescita e sullo sviluppo sia dei piccoli borghi che dei grandi centri”. Grande anche la soddisfazione del sindaco di Collepardo, Mauro Bussiglieri, che ha commentato: “Ringrazio la presidente Savo per il proficuo interessamento alla questione delle Grotte e per aver accolto la mia richiesta a trovare la soluzione più efficace e più breve ai fini della riapertura. Mi unisco alla presidente nei ringraziamenti all’assessore Giancarlo Righini per l’ascolto e l’impegno garantito al tavolo di oggi, al fine di avviare e completare i lavori che consentiranno alle nostre Grotte di tornare rapidamente fruibili a cittadini, visitatori e turisti”.

Redazione Digital