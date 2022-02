Collegamento mare con la Ciociaria, ecco la Zona Logistica Semplicata

“Nasce oggi con la Delibera della giunta regionale la Zona Logistica Semplificata (ZLS), che metterà in stretta connessione 29 comuni del Lazio con i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta – ha affermato il consigliere regionale Mauro Buschini – L’istituzione della ZLS è sicuramente un passo in avanti in ottica di competitività e attrattività dei territori e delle zone industriali, dal punto di vista trasportistico e infrastrutturale, mettendo in collegamento le realtà portuali con i territori interni”.

Mauro Buschini

“Tra i 29 Comuni che fanno parte dalla Zona Logistica Semplificata ci sono: Anagni, Cassino, Ceprano, Ferentino e Frosinone. Una scelta e un lavoro importante, portato avanti dagli assessori Alessandri e Orneli, che ringrazio e che non solo avrà ricadute economiche significative sulle attività portuali, ma che avrà ripercussioni positive anche sullo sviluppo di tutto il nostro territorio grazie ad incentivi e agevolazioni per progetti di investimento qualificati in settori chiave come trasporti e turismo”.

Redazione Digital