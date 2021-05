Non si placa la polemica sui lavori della pista ciclabile del Lungotevere. Troppo forte, anche visivamente, l’impatto della colata d’asfalto lungo la banchina del fiume. Che di certo consente ai ciclisti di poter andare più veloci e senza problemi. Ma da molti i lavori non sono stati accettati.

La vicenda della pista ciclabile sul Lungotevere ha avuto talmente clamore mediatico che è intervenuta anche la soprintendenza statale. Che durante il secondo sopralluogo avvenuto ieri ha concordato con il Comune di Roma una serie di indicazioni riguardo ai colori. Il problema non è l’asfalto che ricopre i sampietrini, quello c’era già prima, ma da discutere è l’aspetto cromatico. In sintesi: quel nero, così acceso, non piace neanche all’organo amministrativo. E per questo si stanno studiando delle alternative.

Redazione Digital