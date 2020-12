Codice rosso a Frosinone. Il sindaco Nicola Ottaviani comunica alla cittadinanza la criticità idrogeologica ed idraulica della Regione Lazio dalla mezzanotte di lunedì 7 dicembre, per le successive 36 ore. I cittadini sono invitati ad adottare le misure di massimo controllo e vigilanza rispetto alle zone e aree poste sotto il livello di fiumi e corsi d’acqua, ovvero anche sotto il livello del piano stradale esterno, a seguito di rovesci atmosferici o di eventuali raffiche di vento. È sconsigliabile, infine, uscire di casa, se non per comprovate ragioni ed esigenze indifferibili, anche nelle ore nelle quali non risultino in vigore i divieti emanati e volti al contenimento del Covid-19, tenuto conto del grado dell’allerta meteo diffusa dalle autorità regionali, davanti alla quale si impone il massimo dell’attenzione e della cautela.

Redazione Frosinone