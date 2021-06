“Cluster COVID nel corpo della Polizia Locale di Frosinone – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – A far data da quando si sono riscontrati detti contagi? Si è proceduto a chiudere tempestivamente gli uffici? Apprendo che in un ordine di servizio interno alla polizia locale si parla di chiusura degli uffici al pubblico fatto “salvo casi eccezionali”. Credo che in un focolaio, come quello in questione, si debba necessariamente chiudere tutto senza distinzioni o deroghe. Ma stiamo scherzando o cosa? E la quarantena fiduciaria è stata concessa al personale in questione?”.

Redazione Digital