Club per scambisti a 2 passi dalla chiesa, “Chiediamo al prete di benedire le camere”

C’è chi storce il naso, chi sorride sotto i baffi e chi, magari, una sbirciatina dentro la darebbe volentieri, purché, però, nessuno lo venga a sapere. A Carmignano di Sant’Urbano, una frazione di 800 anime fra Padova e Rovigo, inaugura ufficialmente « Oblivium », un club per scambisti a pochi passi dalla chiesa di San Giorgio. Il locale era già aperto ma per il taglio del nastro di sabato 10 ottobre si sono prenotate una cinquantina di persone. E nella stessa sera la chiesetta della frazione apre le porte per la messa mensile. Il vicepresidente dell’associazione che gestisce il club, Federico Vecchies, vuole contattare il parroco don Giuliano Giacon: «Lo chiamerò presto per chiedergli di venire a benedire il locale». È una risposta alla battuta del sacerdote, che, qualche giorno fa, aveva ironizzato sull’improbabile richiesta: «Ognuno è libero di fare ciò che vuole ma se sei cattolico certe cose non le fai», aveva detto il sacerdote, aggiungendo con un pizzico di sarcasmo. «Di certo non chiederanno una benedizione». E invece… Sacro e profano si trovano a essere dirimpettai sulla strada principale del paese e le polemiche non si sono fatte attendere. Ma il vicepresidente del club spiega che l’intenzione non era quella di fare un torto ai fedeli. «Ci avevano detto che la chiesa sarebbe stata chiusa – continua il gestore – abbiamo scelto quel posto per questioni immobiliari non certo per provocare». E ridimensiona: «Anche io e mia moglie siamo cattolici, dopotutto, non desiderare la donna d’altri (nono comandamento, ndr) significa non tradire l’amore per la propria compagna. Se l’esperienza è condivisa, non c’è alcun peccato». Ma don Giuliano non è d’accordo: «Ora tutti si dicono cattolici ma poi non sanno manco dov’è la porta della chiesa. Se mi telefonano, andrò a parlarci ma non certo a benedire. Lì si fa solo sesso alla luce del sole, non c’è amore». Per la prima volta, anche il sindaco di Sant’Urbano Dionisio Fiocco interviene per fare chiarezza: «Abbiamo verificato i permessi ed è tutto in regola – spiega-, si tratta di un passaggio tra privati, prima tra quelle mura c’era un pub». E fa notare che vicino alla chiesa e al nuovo locale per scambisti ci sarà la nuova caserma dei carabinieri, nata dalla ristrutturazione dall’ex scuola elementare. L’inaugurazione è prevista in primavera.

Nel club si entra con una tessera associativa, l’ingresso si paga a parte fra i 30 e i 40 euro. Al piano terra si può bere, ascoltare musica e fare conoscenza. Sopra, invece, ecco sette stanze privé. «Ognuno vive le proprie fantasie come preferisce, sempre tra adulti consenzienti», spiega Vecchies. Nessun obbligo di appartarsi, naturalmente: «Si può venire anche soltanto per bere qualcosa e conoscere persone. Non è un luogo di prostituzione». Regola tassativa: vietato scattare fotografie: «La privacy viene prima di tutto», sottolinea il vicepresidente. I frequentatori variano molto. «Dalla casalinga alla persona altolocata, dai diciannovenni agli ultraottantenni. Abbiamo conosciuto anche una signora di 83 anni che cercava un po’ di compagnia. Ci sono coppie, single, persone gay, lesbiche e transgender», sintetizza Vecchies. «Qui non si mente al partner. Anzi, molte coppie, dopo anni insieme, scelgono di condividere nuove esperienze anziché cercarle di nascosto. È un momento di intimità e complicità». C’è spazio per gli addii al celibato e al nubilato. «Io e mia moglie li abbiamo festeggiati insieme in un altro nostro club – fa sapere Vecchies- e molti clienti fanno questa scelta». Intanto, il paese si divide tra chi vorrebbe entrare a bere un drink, anche solo per curiosità, e chi invece si fa il segno della croce passando davanti all’insegna. «A me queste cose non piacciono», commenta un’anziana. Un’altra residente avrebbe preferito «un negozio di frutta e verdura»; poi c’è chi invece si affida a un pragmatico «vivi e lascia vivere»: «Se non disturbano, che problema c’è?». E non manca neppure l’ironia : «Magari ci fosse stato quando ero giovane io», sorride divertito un anziano in bicicletta . «La verità? – aggiunge un altro ciclista di passaggio nel piccolo centro – in tanti qui vorrebbero entrare ma nessuno ha il coraggio di farsi vedere». Del resto, lo scambio di coppia non è una novità. Già nel 1970 Ugo Tognazzi e Senta Berger ci scherzavano sopra in «Cuori Solitari» la commedia di Franco Giraldi su due coniugi in cerca di emozioni fuori dalla routine matrimoniale. Mezzo secolo dopo, i costumi sono cambiati, molti tabù sono stati sdoganati ma il tema fa ancora discutere e divide, soprattutto se il peccato si consuma alla luce del sole proprio a due passi da un luogo religioso. corriere.it