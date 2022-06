Clienti B&B parcheggiano in centro senza pagare, ecco i tagliandi del Comune di Anagni

“Nuove misure dell’amministrazione comunale per incentivare il turismo e sostenere i commercianti di Anagni. Nella conferenza stampa dedicata a progetti e proposte per i B&B ed affittacamere del centro storico, tenutasi ieri mattina in Sala della Ragione alla presenza dell’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Carlo Marino, del consigliere subdelegato a Polizia Locale e Sicurezza Urbana Umberto Quarmi e del Comandante della Polizia Locale Giuseppe Nunziata, sono stati consegnati ai gestori di queste specifiche attività gli appositi tagliandi da fornire ai propri clienti per parcheggiare gratuitamente nei posteggi di fascia blu. Si tratta di un provvedimento che aveva già riscontrato ampio consenso nelle estati 2020 e 2021 e che l’amministrazione del sindaco Daniele Natalia ha voluto riproporre anche quest’anno in collaborazione con la Società AJ Mobilità, concessionaria del servizio dei parcheggi di fascia blu. In continuità con i provvedimenti volti al miglioramento dell’accoglienza e dei servizi dedicati ai turisti, l’Amministrazione ha reso validi da giovedì 16 giugno i tagliandi”. Lo comunica l’amministrazione di Anagni.

Redazione Anagni